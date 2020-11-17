شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. جلسة فى «الجيم» للسولية وهانى وتأهيل نيدفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خاض عمرو السولية، ومحمد هانى، لاعبا الأهلي،جلسة تأهيل منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم الثنائى فى أداء البرنامج التدريبى المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة توجو الماضية التى أقيمت في مصر.

وغادر السولية معسكر المنتخب، بسبب حصوله على الإنذار الثانى، بينما غادر هاني بسبب تعرضه لجزع فى الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة «أبو قير للأسمدة» مساء السبت المقبل فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ولقاء الزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا والمحدد له يوم 27 من الشهر الجارى.

فيما واصل كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعى.

وأدى نيدفيد جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل فى «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائى التأهيل بالفريق، بالإضافة إلى تدريبات الجري حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلى المحدد له.