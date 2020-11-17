الامارات | "فيروس كورونا" يؤجل مباراة أوكرانيا وسويسرا

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيروس كورونا" يؤجل مباراة أوكرانيا وسويسرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أن مباراة منتخب بلاده ضد مضيفه السويسري في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة للمستوى الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، لن تقام كما كان مقررا اليوم في لوسيرن بسبب حالات إيجابية للعديد من اللاعبين الأوكرانيين لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد الأوكراني في بيان له أن هذا القرار "جاء بعد وضع السلطات الصحية في لوسيرن المنتخب الأوكراني بأكمله في الحجر الصحي"، مشيرا إلى أنه أبلغ الاتحاد الأوروبي للعبة ("ويفا") بذلك. ولم يتم تحديد أي موعد جديد لمباراة حتى الآن. وكان الاتحاد الأوكراني أعلن في وقت سابق أن ثلاثة لاعبين هم لاعب وسط أتالانتا الإيطالي روسلان مالينوفسكي ولاعبا شاختار دانيتسك سيرجي كريفتسوف وجونيور مورايش، ثبتت إصابتهم بالفندق الذي كانوا يقيمون فيه في سويسرا.

وثبتت الإثنين إصابة ثلاثة لاعبين آخرين هم حارس المرمى دميترو ريزنيك والمدافع إدوارد سوبول ولاعب الوسط يفغين ماكارينكو، بفيروس "كوفيد-19". وكان كريفتسوف ومورايش أصيبا بالفيروس في أكتوبر، مثل العديد من الأعضاء الآخرين في فريقهم الذين تأثروا بهذا الفيروس. وجاءت نتيجة فحصيهما إيجابية بسبب وجود أجسام مضادة في أجسامهم، لكن السلطات السويسرية رفضت السماح لهما بلعب المباراة في وقت حصلا على موافقة الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب الاتحاد الأوكراني.

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