شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يجري تغييرات بالجملة في تشكيل المنتخب أمام توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل مباراة الفراعنة ضد توجو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون. وشهد التشكيل إجراء البدري 7 تغييرات على تشكيل المباراة الأخيرة

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام توجو، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد توفيق، محمود حمدي «الونش»- أحمد حجازي- أيمن أشرف. خط الوسط: طارق حامد، حمدي فتحي، محمد مجدي افشه. خط الهجوم: محمود حسن «تريزيجيه»، محمد شريف، أحمد حسن كوكا. وعلى مقاعد البدلاء: محمد أبوجبل- محمد بسام- محمود علاء- على جبر- رمضان صبحي- حسام حسن- عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري يجري تغييرات بالجملة في تشكيل المنتخب أمام توجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.