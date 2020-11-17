شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن موعد عودة بعثة الفراعنه إلي القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنه الخماسية عن موعد وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد الانتهاء من خوض المباراة أمام توجو المقرر لها مساء اليوم، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم افريقيا.

وأكد نائب اللجنة الخماسية ان «بعثة منتخب مصر ستغادر توجو في تمام العاشرة مساء بتوقيت توجو، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة».

وأتم: «البعثة ستصل مصر حوالي السادسة صباح يوم الأربعاء على متن طائرة خاصة».