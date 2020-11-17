شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: حالتي مستقرة وسنحصد اللقب الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حازم امام نجم الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك إن حالته الصحية مستقرة وسيجري مسحة طبية جديدة مرة أخرى للتأكد من سلامته من فيروس كورونا الذي أصيب به منذ أيام.
وشدد إمام خلال تصريحات لـ«المصري اليوم» على أن الزمالك سيحصد اللقب الإفريقي نظرا لكفاءة اللاعبين وقدرتهم على حسم المواجهة أمام الأهلي في نهائي دوري الأبطال المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري.
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