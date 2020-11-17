شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة نظرية قبل انطلاق مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» في كأس مصر التي تقام يوم 21 نوفمبر الجاري.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين عن تحديات المرحلة المقبلة بداية من مواجهة أبوقير للأسمدة في دور الثمانية، ومواصلة المشوار في البطولة، والتي تسبق مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 27 نوفمبر.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس وفقاً للبرنامج التدريبي. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة نظرية قبل انطلاق مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.