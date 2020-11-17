جلسة تأهيل للسولية وهانى فى الجيم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع الثنائى عمرو السولية، ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تأهيل منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم الثنائي في أداء البرنامج التدريبي المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة توجو الماضية التي أقيمت في مصر.

وغادر السولية معسكر المنتخب؛ بسبب حصوله على الإنذار الثاني، بينما غادر هاني بسبب تعرضه لجزع في الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة «أبو قير للأسمدة» مساء السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ولقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له يوم ٢٧ من الشهر الجاري. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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