«نيدفيد» يواصل تدريباته التأهيلية بالاهلى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى نيدفيد جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق ، بالإضافة إلى تدريبات الجري حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلي المحدد له.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة مساء السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ولقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له يوم٢٧ من الشهر الجاري. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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