شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الزمالك عن نقل مرتضي منصور للمستشفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي مجلس ادارة نادي للزمالك ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض المستشار مرتضي منصور رئيس النادي لوعكة صحية ونقله لإحدي المستشفيات. وقالت ادارة النادي في بيان رسمي: «المستشار مرتضي منصور بصحة جيدة وان ما يتم تداوله شائعات مغرضة هدفها احداث بلبلة متعمدة». وطالبت ادارة القلعة البيضاء الجميع بتحري الدقة خصوصا وان رئيس النادي يتابع مهام عمله كرئيس مجلس ادارة الزمالك بشكل طبيعي الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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