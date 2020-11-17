تعرف على اقتراح موسيمانى الخاص بالناشئين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصى بيستو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى إدارة النادى باعارة الناشئين المميزين من أجل إكسابهم الخبرة فى الموسم الجديد للاستفادة منهم مع الفريق مستقبلا، بينما تمسك باستمرار العربى بدر رافضا إعارتة لاقناعتة بقدراتة الفنية ورغبتة فى مشاركتة خلال المباريات ليكتسب المزيد من الخبرات التى تمكنة من الظهور بمستوى جيد مع الفريق فى المباريات الرسمية . الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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