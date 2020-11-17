شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز محمد هانى للنهائى الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تاكد غياب محمد هانى لاعب الاهلى عن المشاركة فى مباراة أبو قير للاسمدة المقررة 21 نوفمبر الجارى فى دور الثمانية لكأس مصر وذلك لحاجتة الى أسبوع لتلقى العلاج من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة خلال مشاركتة مع المنتخب فى مباراة توجو التى أقيمت فى مصر ويخضع اللاعب حاليا لبرنامج علاجى مكثفة لتجهيزة للنهائى الإفريقي المقرر يوم 27 من الشهر الجارى.
وطلب بيستو موسيمانى المدير الفنى من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق تقرير عن حالة المصابين خلال الايام المقبلة لمعرفة العناصر التى ستلحق بمواجهة الكاس .
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الوضع في مصر
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اصابات
111,009
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تعافي
101,179
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وفيات
6,465
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