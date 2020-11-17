شكرا لقرائتكم خبر عن إعارة الأجانب يربك الحسابات فى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحول ملف إعارة الثنائى جيرالدو وأليو بادجى، الى صداع فى رأس لجنة التخطيط بالنادى الاهلى التى يترأسها محسن صالح، بسبب ممطالة الأول فى الموافقة على العروض التى وصلتة ومحاولتة تفويت الفرصة لاعارتة لاستكمال الموسم الجديد، بينما يقف الراتب الكبير الذى يحصل عليه بادجى حائل دون تسويقة لاحد الأندية المحلية، وينتظر أن تجتمع اللجنة خلال الأيام المقبلة لبحث الأزمة وكيفية حلها خلال الفترة المقبلة، كما تناقش اللجنة ملف احتياجات الفريق للموسم الجديد حيث ترغب فى الاجتماع مع المدير الفنى عقب النهائى الافريقي للاستماع الى مطالبة الخاصة بالموسم الجديد. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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