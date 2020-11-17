شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحسم مصير الهداف الزامبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، من بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق حسم قراره بشأن التعاقد مع المهاجم الزامبى والتر بواليا لاعب الجونة من أجل البدء فى التفاوض مع نادية وذلك بعدما قدمت اللجنة تقرير شامل عن اللاعب تضمن عدد المباريات التى شارك فيها مع الجونة وتسجيله 13 هدفا ليحتل المركز المركز الثالث فى قائمة هدافى الموسم المنتهى بجانب الاشادة باداء اللاعب الذى خطف الأنظار خلال الموسم الأول مع الجونة. ويعسى موسميانى لضم عناصر مميزة لقائمة الاهلى فى الموسم الجديد لرغبتة فى بدء الدورى والبطولة الافريقية بقوة للمنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها الفريق فى الموسم القادم . الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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