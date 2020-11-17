شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. جلسة في «الجيم» للسولية وهاني وتأهيل نيدفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خاض عمرو السولية، ومحمد هاني، لاعبا الأهلي،جلسة تأهيل منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وانتظم الثنائي في أداء البرنامج التدريبي المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة توجو الماضية التي أقيمت في مصر.
وغادر السولية معسكر المنتخب؛ بسبب حصوله على الإنذار الثاني، بينما غادر هاني بسبب تعرضه لجزع في الركبة.
ويستعد الأهلي لمواجهة «أبو قير للأسمدة» مساء السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ولقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له يوم ٢٧ من الشهر الجاري.
فيما واصل كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي
وأدى نيدفيد جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق ، بالإضافة إلى تدريبات الجري حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلي المحدد له.
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