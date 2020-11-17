شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. جلسة في «الجيم» للسولية وهاني وتأهيل نيدفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض عمرو السولية، ومحمد هاني، لاعبا الأهلي،جلسة تأهيل منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم الثنائي في أداء البرنامج التدريبي المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة توجو الماضية التي أقيمت في مصر.

وغادر السولية معسكر المنتخب؛ بسبب حصوله على الإنذار الثاني، بينما غادر هاني بسبب تعرضه لجزع في الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة «أبو قير للأسمدة» مساء السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ولقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له يوم ٢٧ من الشهر الجاري.

فيما واصل كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي

وأدى نيدفيد جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق ، بالإضافة إلى تدريبات الجري حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلي المحدد له.