شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يلتقى برئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية (أوكسا)، وذلك فى اطار متابعة التوصيات التى خرج بها اجتماع الاتحادات الرياضية الافريقية الذى عقده الوزير مع رؤساء الاتحادات الأفريقية وأصحاب المناصب بمقر وزارة الشباب.

أكد صبحى على حرصه لمتابعة توصيات الاجتماع الماضى مع الاتحادات الرياضية الافريقية، مضيفاً أن الوزارة تعمل على التنسيق الدائم والمستمر مع مختلف الهيئات الرياضية الوطنية والافريقية وفى مقدمتها اتحاد الاتحادات الافريقية من أجل تعزيز دعم التواجد المصرى فى الرياضة الافريقية الأمر الذى انعكس على زيادة عدد مقار الاتحادات الأفريقية بجمهورية مصر العربية والتى زادت من 14 إلى 37 اتحادا.

كما أكد فى اللقاء أن رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى ترتكز على التقارب مع الأشقاء الأفارقة فى شتى المجالات فضلا عن الريادة التى تحظى بها المنظومة الرياضية المصريه على مستوى القارة الأفريقية فى شتى مجالات العمل الرياضي، وتوفير الدعم المستمر للاتحادات الأفريقية المتواجدة فى مصر فى إطار التحديات التى تواجهها مع العمل على البحث على آليات لزيادة الدعم لتلك الاتحادات.