شكرا لقرائتكم مباراة مصر وتوجو.. عزل اللاعبين 24 ساعة فى فندق الإقامة بعد العودة للقاهرة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة، عودة لاعبى منتخب مصر والجهاز الفنى والادارى والطبى إلى فندق الإقامة عقب العودة من توجو صباح غد الأربعاء، حيث تقضى البعثة 24 ساعة فى الفندق لحين ظهور نتيجة المسحة التى تجريها البعثة عقب العودة من توجو، للإطمئنان على سلامة اللاعبين وأعضاء البعثة، ومنعا لإختلاطهم بأسرهم تحسبا لظهور أى حالات إيجابية.

وتأكد مشاركة الثلاثى أحمد حسن كوكا ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر أمام توجو فى المباراة التى تنطلق فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد كيجيه فى العاصمة لومى، فى الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما وصعبا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة خاصة وأن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليا.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وخاض منتخب مصر مرانا وحيدا على ملعب المباراة أمس، وشهد المران وضع حسام البدرى الرتوش واللمسات الأخيرة على خطة الفريق لمواجهة توجو والتى ستقوم على التوازن بين الدفاع والهجوم وتقارب الخطوط، خاصة وأن منتخب توجو سيهاجم لتحقيق الفوز على ارضه لأن أى نتيجة غير الفوز اليوم على الفراعنة تعنى خروجه نهائيا من المنافسة على التأهل لأمم افريقيا.