شكرا لقرائتكم مباراة مصر وتوجو.. حسام البدرى يعلن التشكيل الرسمى للفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توجو، بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. ويضم التشكيل، محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-علي جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح

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