شكرا لقرائتكم خبر عن 357 خيلاً في النسخة الـ17 من مهرجان الشارقة للجواد العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

ينطلق الأربعاء بنادي الشارقة للفروسية، منافسات مهرجان الشارقة «الإنتاج المحلي» في نسخته الـ17 بمشاركة 357 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة وبزيادة قدرها 40% عن النسخة السابقة، وتقام البطولة على مدار 4 أيام بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية «ECAHO» وجمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي ومربط البداير للخيول العربية ومستشفى الشارقة للخيول وقناة الشارقة الرياضية.

ويقام المهرجان برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويترأس اللجنة العليا الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية، والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني «نائباً»، وعضوية كل من الشيخ ماجد بن عبد الله بن ماجد القاسمي، ود.غانم الهاجري، ومحمد عبدالله وعبدالعزيز حمد عمران تريم وعبدالله المهيري وسلطان اليحيائي مدير عام النادي «مديراً للمهرجان»، وأشرف الليثي مساعد المدير، ومحمد الحربي.

ويشهد، الأربعاء، منافسات اليوم الأول في الميدان الخارجي بالنادي بالشوط الأول شوط المهرات بعمر سنة واحدة المكون من فئتين (أ، ب) وهو برعاية قناة الشارقة الرياضية ومربط البداير للخيول العربية يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين المكون من فئتين (أ، ب) برعاية مجلس الشارقة الرياضي وجمعية الإمارات للخيول العربية وبالشوط الثاني يختتم اليوم الأول للمهرجان.

وينطلق اليوم الثاني بالشوط الثالث وهو شوط مخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات مقسم إلى فئتين (أ، ب) برعاية مستشفى الشارقة للخيول ومربط البداير للخيول العربية يليه الشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر 4 - 5 سنوات المقسم لفئتين (أ - ب) برعاية مجلس الشارقة الرياضي وفندق سينترو الشارقة يليه الشوط الخامس للأفراس بعمر 6 - 7 سنوات برعاية مربط البداير للخيول العربية يليه الشوط السادس للأفراس بعمر 8 سنوات فأكبر برعاية مربط البداير للخيول العربية وبالشوط السادس يختتم اليوم الثاني للمهرجان.

أما اليوم الثالث فينطلق بالشوط السابع المخصص للمهور بعمر سنة واحدة والمقسم إلى فئتين (أ - ب) برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية ومستشفى الشارقة للخيول يليه الشوط الثامن للمهور بعمر سنيتن المقسم إلى فئتين (أ - ب) برعاية مجلس الشارقة الرياضي ومربط البداير للخيول العربية يليه الشوط التاسع المخصص للمهور بعمر ثلاث سنوات فأكبر والمقسم إلى فئتين (أ - ب) برعاية مربط البداير للخيول العربية ومستشفى الشارقة للخيول ويختتم فعاليات اليوم الثالث بالشوط التاسع وتنطلق فعاليات اليوم الرابع والختامي بالشوط العاشر المخصص للفحول بعمر 4 -5 سنوات المقسم لفئتين (أ - ب) برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية ومربط البداير للخيول العربية يليه الشوط الحادي عشر المخصص للفحول بعمر 6 - 7 سنوات برعاية مستشفى الشارقة للخيول يليه آخر الأشواط التأهيلية الشوط الثاني عشر المخصص للفحول بعمر 8 سنوات فأكبر برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

ويتبع الشوط الأخير الأشواط الرئيسية، التي سيتم تتويج الفائزين فيها وهي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة وبطولة المهرات، وبطولة الأفراس وبطولة المهور بعمر سنة واحدة وبطولة المهور وبطولة الفحول.

جدير بالذكر أن الخيول المؤهلة تكون هي الحائزة المركز الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية للمشاركة في بطولات كل بطولة المهرات بعمر سنة ثم بطولة المهرات ثم بطولة المهور بعمر سنة واحدة ثم بطولة المهور ثم بطولة الأفراس ثم بطولة الفحول لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.