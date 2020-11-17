شكرا لقرائتكم خبر عن بافيز يودع زملاءه في النصر برسالة بالعربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

ودع التشيلي استبيان بافيز لاعب النصر السابق زملاءه في الفريق برسالة باللغة العربية، نشرها بحسابه على انستجرام قال فيها: «أعرب عن امتناني لنادي النصر ولجميع منتسبيه الذين جعلوني منذ اليوم الأول كما لو أنني في بيتي في بلد يتمتع بثقافة مختلفة تماماً عن تلك التي اعتدت عليها، أتمنى لكم التوفيق».

وكان النصر أعلن قبل أيام رحيل اللاعب عن الفريق بالتراضي، لينتقل إلى فريق تيخوانا المكسيكي، وذلك قبل انتهاء عقده مع الفريق الذي ينتهي في 2022.

جدير بالذكر أن النادي استغنى عن اللاعب في شهر يونيو الماضي وتعاقد مع لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز بدلاً منه قادماً من نادي الشارقة.

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