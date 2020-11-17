شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يلتقى بأحمد ناصر لمتابعة توصيات اجتماع الاتحادات الرياضية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية (أوكسا)، وذلك فى إطار متابعة التوصيات التى خرج بها اجتماع الاتحادات الرياضية الأفريقية الذى عقده الوزير مع رؤساء الاتحادات الأفريقية وأصحاب المناصب بمقر وزارة الشباب والرياضة.

أكد صبحى على حرصه لمتابعة توصيات الاجتماع الماضى مع الاتحادات الرياضية الأفريقية، مضيفاً ان الوزارة تعمل على التنسيق الدائم والمستمر مع مختلف الهيئات الرياضية الوطنية والافريقية وفى مقدمتها اتحاد الاتحادات الافريقية من أجل تعزيز دعم التواجد المصرى فى الرياضة الأفريقية الأمر الذى انعكس على زيادة عدد مقار الاتحادات الأفريقية بجمهورية مصر العربية والتي زادت من 14 إلى 37 اتحاد.

كما أكد في اللقاء ان رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى ترتكز على التقارب مع الأشقاء الأفارقة فى شتي المجالات فضلا عن الريادة التى تحظى بها المنظومة الرياضية المصريه على مستوى القارة الأفريقية فى شتي مجالات العمل الرياضى، وتوفير الدعم المستمر للاتحادات الأفريقية المتواجدة فى مصر فى إطار التحديات التى تواجهها مع العمل على البحث على آليات لزيادة الدعم لتلك الاتحادات.