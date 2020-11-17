شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصر والبرازيل.. نقل عزل لاعب المنتخب الأوليمبى المصاب بكورونا إلى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة أيمن زين، نقل عزل اللاعب محمود البدرى المصاب بفيروس كورونا إلى منزله بدلا من فندق المنتخب الأولمبى، بعد التأكد من توفير بروتوكول العلاج المناسب لحين إتمام شفائه..وكان الفريق قد أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" بمعرفة وزارة الصحة والسكان، والجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أيمن زين، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وجاءت نتائج المسحة سلبية.

ويدخل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيلى على ستاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

افتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على ستاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط.

من جانبه، أكد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأوليمبى، على الاستفادة من مباراة كوريا الجنوبية الودية والاحتكاك مع مدرسة كروية تمتاز بالسرعة واللياقة البدنية، فضلا عن أن المنتخب الكورى هو بطل آسيا في آخر نسخة.

وأوضح "غريب"، أنه يسعى لمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في المباراة الودية الثانية أمام منتخب البرازيل، خاصة بعض العناصر التي تنضم للمرة الأولى لمعسكر المنتخب ليكون الحكم عليها موضوعيا.