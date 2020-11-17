س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وتوجو اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة مواجهة الإياب أمام توجو فى الجولة الرابعة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022، وتقام المباراة على ستاد كيغيه بالعاصمة لومى بدون جماهير فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد. س: ما نتيجة مباراة الذهاب فى القاهرة؟ س: ما نتيجة مباراة الذهاب فى القاهرة؟ حقق منتخب مصر فوزا مهما وصعبا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى باستاد القاهرة بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة خاصة وأن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليا. س: ما موقف منتخب مصر فى المجموعة قبل المباراة؟ س: ما موقف منتخب مصر فى المجموعة قبل المباراة؟ يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط في المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة. س: ما أبرز الغيابات فى منتخب مصر؟ س: ما أبرز الغيابات فى منتخب مصر؟ ج: يعانى منتخب مصر من بعض الغيابات أمام توجو اليوم أبرزها محمد صلاح ومحمد الننى بسبب فيروس كورونا، وعمرو السولية للإيقاف ومحمد هانى للإصابة. س: ما التشكيل المتوقع للفراعنة اليوم؟ س: ما التشكيل المتوقع للفراعنة اليوم؟ ج: استقر حسام البدرى على الدفع بأحمد توفيق فى الناحية اليمنى لتعويض غياب محمد هانى لاعب الأهلى والمنتخب للإصابة بجذع فى الرباط الداخلى للركبة، وكذلك الدفع بطارق حامد فى التشكيل الأساسى على حساب عمرو السولية الذى يغيب للإيقاف وحمدى فتحى على حساب الننى ، وهناك تفكير فى الدفع بأيمن أشرف فى الناحية اليسرى على حساب أحمد ابو الفتوح .ويعتبر التشكيل الاقرب للفراعنة فى مواجهة اليوم، هو محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأيمن أشرف فى الدفاع، وطارق حامد وحمدى فتحى فى الوسط وأمامهم الثلاثى تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد، ومصطفى محمد فى الهجوم. س: من حكم المباراة؟ س: من حكم المباراة؟ ج: كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن طاقم التحكيم السنغالي للمباراة المكون من: عيسى سي حكم ساحة، وأمادو نجوم حكم مساعد، ونوحا بانجورا حكم مساعد، وأدلبرت ضيوف حكم رابع.

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