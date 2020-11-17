شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أوباما لمران الزمالك وتأهيل عمر السعيد استعدادا لمواجهة نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب النادى، وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلى الموضوع له من الجهاز الطبى للفريق، حيث أصبح اللاعب جاهزا للمشاركة فى المباريات المقبلة على المستوى الطبى.

فيما واصل عمر السعيد مهاجم الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبى للفريق على هامش التدريبات الجماعية للفريق، وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية والطبية فى صالة الجيمانزيوم، وذلك بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الخلفية.

وشهد مران الزمالك، تقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات، حيث حرص الجهاز الفنى على خوض اللاعبين لبعض التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة وخاض الفريق فقرة فنية شهدت الاهتمام على اللعب بشكل سريع والتدريب على بعض المواقف التكتيكية المراد تنفيذها فى الفترة المقبلة كما عقد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين وحرص باتشيكو على توجيه بعض النصائح الفنية المقرر تنفيذها خلال مران اليوم.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.