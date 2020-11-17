شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إسماعيل أحمد لاعب سلة الاتحاد السكندرى ووالدته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إسماعيل أحمد لاعب فريق السلة بنادى الاتحاد السكندرى عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد إيجابية المسحة التى أجراها عقب ظهور بعض الإعراض عليه، حيث قام اللاعب بإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، التى أكدت إصابته بفيروس كورونا.

وقال اللاعب إسماعيل أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه أصيب بفروس كورونا، وقام بعزل نفسه بالمنزل مع والدته التى أصيبت بالفيروس أيضاً، مشيراً إلى أنه بعيد عن التدريبات الجماعية في الفترة الماضية بسبب حصول الفريق علي راحة سلبية مما يتسبب في عدم وجود اختلاط بلاعبي الفريق.

وأضاف لاعب السلة بنادي الاتحاد السكندري أنه يتبع الإجراءات المطلوبة فى العزل الطبى، موضحاً أنه سيجرى مسحة جديدة يوم السبت المقبل للاطمئنان على حالته.

يذكر أن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى قد تعاقد مع اللاعب مُعتز حسنى (25) عامًا، وأحد أبناء زعيم الثغر خلال مراحل الناشئين المختلفة، قبل أن ينتقل للدارسة والاحتراف بدوري الجامعات الأمريكي، وعاد اللاعب من جديد لينضم لسلة زعيم الثغر وكتيبة نجوم الفريق أبطال مصر والعرب.