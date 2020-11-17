شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيخ" يشارك فى المران الجماعى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وشارك الشيخ في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في القدم التي اشتكى منها خلال مشاركته في المران وأبعدته فترة عن التواجد في التدريبات الجماعية.

وخضع الشيخ لفحص طبى؛ للتأكد من جاهزيته قبل مشاركته اليوم وانتظامه بصورة طبيعية؛ استعدادا لتحديات المرحلة المقبلة.

واستأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس وفقاً للبرنامج التدريبي.