شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيخ" يشارك فى المران الجماعى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شارك أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
وشارك الشيخ في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في القدم التي اشتكى منها خلال مشاركته في المران وأبعدته فترة عن التواجد في التدريبات الجماعية.
وخضع الشيخ لفحص طبى؛ للتأكد من جاهزيته قبل مشاركته اليوم وانتظامه بصورة طبيعية؛ استعدادا لتحديات المرحلة المقبلة.
واستأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس وفقاً للبرنامج التدريبي.
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