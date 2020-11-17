شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة كورونا من أجل الاطمئنان على اللاعبين قبل لقاء الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقرر إقامتها على ملعب النادى، وقام الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالإشراف على المسحة الطبية، حيث حرص على الاطمئنان على حالة اللاعبين الطبية.

وأعلن محمد حسن، لاعب وسط فريق الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، عبر "ستورى" حسابه على موقع إنستجرام، حيث قال اللاعب: "نتيجة التحليل إيجابية، الحمد لله أرجو الدعاء بالشفاء"، وتعد حالة محمد حسن الثانية بين صفوف فريق الزمالك بعد إعلان حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق إصابته بفيروس كورونا.

واقترب محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، من الانضمام إلى نادى البنك الأهلى، الصاعد حديثا إلى الدورى الممتاز، بعدما تلقى اللاعب عرضا من أحد وكلاء اللاعبين، بعدما دخل اللاعب دائرة المرشحين للرحيل عن قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، لذا فتح اللاعب الباب أمام العروض التى تلقاها من أندية الدورى فى الفترة الأخيرة.

ويبحث مسئولو الزمالك عن تدعيم مركز الوسط فى الموسم المقبل لذا تم إخطار روقة لاعب الفريق المنتهى إعارته لطلائع الجيش، بالعودة إلى التدريبات مع التحرك للتفاوض مع بيراميدز فى ضم نبيل دونجا من صفوف الأخير، إلى جانب ترشيح أكثر من لاعب ومنهم إسلام صالح لاعب وسط نادى مصر، بخلاف استعادة الأبيض لجهود لاعبه محمود عبد العزيز "زيزو" بعد التعافى من الرباط الصليبى وبتلك التحركات أصبح محمد حسن مرشحا للرحيل عن القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

يذكر، أن مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.