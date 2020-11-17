شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المحترفين تعلن دعمها لمبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبد الغنى، بيانا رسميا أعلنت فيها تأييدها ودعمها لمبادرة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى "مصر أولا .. لا للتعصب"، وقالت الجمعية فى بيانها: "فى إطار الدور المجتمعى الرياضى، تؤكد جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني دعمها الكامل لمبادرة "لا للتعصب" التى أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلي للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر على هامش الكلاسيكو المصرى التاريخى المرتقب بين ناديى الأهلى والزمالك المقرر له في السابع والعشرين من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا .



مبادرة نبذ التعصب

وإذ تثمن الجمعية مبادرة وزير الشباب والرياضة وتضع كافة إمكانياتها تحت خدمة المبادرة ، تدعو كافة المؤسسات للعمل معا وفي مقدمتها جمعية اللاعبين المحترفين على دعم المبادرة واستغلال الحدث الكبير الإستثنائى سواء بإقامة أول مباراة نهائية للبطولة فى القاهرة بخلاف خوض الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية النهائى الأول فى التاريخ بينهما على اللقب الكبير.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مبادرة نبذ التعصب تتطلب السير قدما في المرحلة المقبلة لإستمرارها وشمولها كافة الأندية الجماهيرية فى المرحلة المقبلة كخطوة أولى لإعادة الحياة للمدرجات المصرية فى كرة القدم بشكل مثالي الفترة المقبلة وإعلاء قيم الرياضة والتعاون والإنتماء بدون تعصب.

وتشدد الجمعية على إنها كانت من الجهات التى وضعت بذرة نبذ التعصب بمشاركة رابطة النقاد الرياضيين "فبراير 2019" تحت عنوان – نبذ التعصب والفتن – وحققت نجاحا كبيرا وقتها.

وأخيرا تتوجه الجمعية بالشكر إلى الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى على كافة ما تحقق من إنجازات رياضية على مدار السنوات الستة الأخيرة وتؤكد عملها الدائم فى خدمة الرياضة المصرية.