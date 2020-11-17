شكرا لقرائتكم خبر عن صالة كمال شلبى تستعد لاستضافة التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى أن العمل على قدماً وساق لتكون صالة الدكتور كمال شلبى بمقر النادى بالشاطبى على أتم أستعداد لأستقبال مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة و التي يشارك بها المنتخب الوطنى بالإضافة إلى منتخبات أوغندا والرأس الأخضر والمغرب وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر الجارى و حتى 29 نوفمبر.

وتعتبر صالة زعيم الثغر من أفضل الصالات الرياضية داخل مصر، وهو ما دعى الاتحاد المصرى لكرة السلة لإقامة مباريات هذه التصفيات على صالة النادى.

سبق وعُقد اجتماع مؤخراً بمقر النادى بحضور عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة ومدير التصفيات وحازم ابو الرجال أمين صندوق النادي واحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى مسئولى الاتحاد المصرى لكرة السلة و الجهاز التنفيذى بالنادى، لمتابعة آخر تطورات اللجان المختصة بتجهيز البطولة و مدى الاستعداد لاستضافة الحدث الهام.