شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنظم مسابقة لتصميم شعار مبادرة لا للتعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام برئاسة كرم جبر تنظيم مسابقة لتصميم واختيار شعار مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، والتى تهدف إلى نبذ التعصب فى الرياضة المصرية.

وقال صبحى إن الوزارة قامت باختيار شعار وهو الذى تم الإعلان عنه أمس قبل المؤتمر الصحفى، لكن سيتم تنظيم المسابقة لتصميم شعار آخر، لنشر المبادرة على أعلى مستوى، ولتحقيق أكبر قدر من أهدافها التى ترمى إليها، بنبذ التعصب فى كل مجالات المجتمع وفى الرياضة خاصة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، أمس، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، عن شعار خاص بمبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، التى تطلقها الوزارة بالتعاون مع المجلس لنبذ التعصب فى المجتمع، بالتزامن مع مباراة نهائى أفريقيا، التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى.

ويظهر على الشعار مصر أولا لا للتعصب، مع صورة للكرة وكأس دورى الأبطال، وبجانبه شعارى ناديى الأهلى والزمالك يتصافحان، فى إشارة للحب والود بين الفريقين، وأن اللقاء مجرد مباراة كرة قدم بمجرد انتهائها تنتهى المنافسة فى الملعب.

وشدد أشرف صبحى على أن مبادرة لا للتعصب برنامج طويل الأجل، ولا تقف عند نهائى دورى أبطال أفريقيا فقط، وفى وزارة الرياضة نأخذ القرارات ولا ننحاز لأحد على حساب الآخر، بل نتبع الحزم الهادئ، مشيرا إلى أن مبادرة نبذ التعصب تطبق نظام التكامل الذى تدعو له القيادة السياسية بدمج كل المؤسسات المرتبطة بالأمر، وهو ما يسمى التحرك الذكى لنشر المبادرة.