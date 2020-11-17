شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصر والبرازيل.. شوقى غريب يدفع بالقوة الضاربة أمام راقصى السامبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، الدفع بالقوة الضاربة فى مباراة مصر والبرازيل الليلة على استاد القاهرة فى ختام الدورة الودية الدولية التى تقام فى مصر، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لأولمبياد طوكيو 2021، ويرغب شوقى غريب فى تحقيق الفوز على راقصى السامبا اليوم لمنح لاعبيه دفعة معنوية قوية قبل الأولمبياد التى يسعى خلالها المنتخب الأولمبى لتحقيق ميدالية أولمبية.

واستقر شوقى غريب على التشكيل الذى سيخوض به مباراة مصر والبرازيل، وهو فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

وتعادل منتخب مصر الأوليمبى مع كوريا الجنوبية سلبيا فى افتتاح الدورة باستاد السلام، بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط.

وأسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري، عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصرى زيه الأساسي أحمر -أبيض- أسود في لقائه امام البرازيل باستاد القاهرة على أن يرتدى المنخب البرازيلي زيه التقليدى الأصفر والأزرق.