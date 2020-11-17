تغييرات بالجملة على تشكيل منتخب مصر ضد توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل مباراة الفراعنة ضد توجو بالتصفيات الأفريقية الؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

ومن المقرر أن يحل المنتخب الوطني، ضيفًا على توجو في تمام السادسة مساء اليوم بالجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية.

وشهد التشكيل إجراء البدري 7 تغييرات على تشكيل المباراة الأخيرة، حيث دفع بكل من أحمد توفيق بدلًا محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر بدلًا من أحمد أبو افتوح.

كما دفع البدري بخدمات كل من طارق حامد وحمدي فتحي في وسط الملعب بدلًا من عمرو السولية ومحمد النني لإيقاف الأول وإصابة الثاني بفيروس كورونا.

وشهد خط الهجوم، الدفع بكل من محمد شريف وأحمد حسن كوكا في خط الهجوم بدلًا من أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد، مع الاعتماد على محمد مجدي أفشة بدلًا من عبد الله السعيد.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام توجو، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد توفيق، محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد، حمدي فتحي، محمد مجدي افشه.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه"، محمد شريف، أحمد حسن كوكا.

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-علي جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني بجدول المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بينما تتصدر جزر القمر جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، وتحتل كينيا المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وفي المركز الأخير منتخب توجو بنقطة واحدة.