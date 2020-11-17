مران الزمالك.. مسحة طبية لحازم إمام.. وأوباما ينتظم جماعيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تواجد حازم إمام الظهير الأيمن بنادي الزمالك، في مقر النادي اليوم من أجل الخضوع لمسحة طبية ثانية بعد أن كان قد تعرض لعدوى فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وحسبما أفاد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن اللاعب لم يغادر سيارته حيث حصل الأخصائيون على المسحة الطبية أثناء تواجده في السيارة دون الاختلاط بباقي اللاعبين.

وفي نفس السياق خضعت باقي العناصر لمسحة طبية قبل انطلاق المران تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق.

وكان محمد حسن لاعب وسط الفريق قد أعلن اليوم الثلاثاء عن تعرضه للإصابة بالفيروس.

ويتأهب الزمالك لخوض مباراة يوم السبت المقبل ضمن الدور الـ8 من بطولة كأس مصر أمام نادي مصر والتي ستقام على ملعب السويس الجديد.

وفي نفس السياق عقد المدرب جايمي باتشيكو جلسة مع لاعبيه قبل المران، فيما واصل عمر السعيد مهاجم الفريق برنامجه التأهيلي على هامش المران بعد إصابته في العضلة الخلفية.

مران الفريق شهد انتظام يوسف أوباما في التدريبات الجماعية وذلك بعد لإنتهاء من البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق، حيث أصبح اللاعب جاهز للمشاركة في المباريات المقبلة على المستوى الطبي.

وخاض مصطفى فتحي تدريبات تأهيلية في صالات الألعاب الرياضسة ضمن البرنامج الطبي الموضوع له من جانب الجهاز الطبي.