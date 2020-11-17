مران الأهلي.. محاضرة موسيماني.. تأهيل هاني والسولية.. والشيخ يشارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته استعداداته لمواجهة أبو قير للأسمدة مساء السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ولقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له يوم ٢٧ من الشهر الجاري.

وعقد بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة في كأس مصر.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين عن تحديات المرحلة المقبلة بداية من مواجهة أبوقير للأسمدة في دور الثمانية، ومواصلة المشوار في البطولة، والتي تسبق مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 27 نوفمبر.

وخاض ثنائي الأهلي عمرو السولية، ومحمد هاني، جلسة تأهيل منفردة في "الجيم" على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم السولية ومحمد هاني في أداء البرنامج التدريبي المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة توجو الماضية التي أقيمت في مصر.

وفي وقت سابق غادر السولية معسكر المنتخب، بسبب حصوله على الإنذار الثاني، بينما غادر هاني بسبب تعرضه لجزع في الركبة.

وواصل كريم وليد الشهير بـ" نيدفيد" ، لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق، حيث خاض جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في "الجيم" تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق، بالإضافة إلى تدريبات الجري حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلي المحدد له.

وشارك أحمد الشيخ، في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في القدم التي اشتكى منها خلال مشاركته في المران وأبعدته فترة عن التواجد في التدريبات الجماعية.

وخضع الشيخ لفحص طبي للتأكد من جاهزيته قبل مشاركته اليوم وانتظامه بصورة طبيعية، استعدادا لتحديات المرحلة المقبلة.