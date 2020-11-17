السكة الحديد يتحدث عن مفاوضات ضم الحضري.. وموعد رد الحارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وليد أنور، مدير شؤون اللاعبين في نادي السكة الحديد، أنه تحدث مع عصام الحضري، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق من أجل اقناعه بالانتقال إلى الفريق الذي يلعب في دوري القسم الثاني.

وقال أنور في تصريحات إذاعية عبر برنامج ملعب الصقر، إنه حين علم بتعثر مفاوضات الحضري بالانتقال إلى نادي "إف سي زد" تحدث معه لأنه تربطه علاقة وطيدة بحارس الزمالك السابق، ليبلغه الأخير بأنه سيمنحه الرد مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف، أنه تحدث مع الحضري أمس الإثنين، وقال له أعطني ساعة وسيبلغه بالرد، ومنذ قليل تحدث معه مرة آخرى.

وأوضح، أن الحارس الذي أعلن اعتزاله كرة القدم في وقت سابق، طلب مهلة قصيرة، للرد على عرض نادي السكة الحديد، ولم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، وإدارة النادي ننتظر الرد النهائي من الحارس.

وأشار إلى أن نادي السكة الحديد ينتظر رد الحضري، لافتا أنه في حال موافقته سيكون إضافة كبيرة للفريق لما يملك من تاريخ كبير في الملاعب.

وأتم:" عصام الحضري في حالة موافقته على الانتقال إلى الفريق سيكون حارسًا فقط وليس مدرب للحراس، لأن الفريق لديه وائل خليفة كمدرب لحراس مرمى الفريق، الذي علم بهذه المفاوضات وأبدى سعادته بتلك الخطوة".

وقبل ساعات، توقفت مفاوضات نادي "إف سي زد"، للتعاقد مع عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر، بسبب ضيف الوقت لأنه ليس كافيا لتفعيل ذلك الارتباط لهذا الموسم، بحسب ما أكده محمد دياب، العضو المنتدب لنادي "إف سي زد".