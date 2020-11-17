طاقم تحكيم سنغالي لمواجهة توجو ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
يدير مباراة المنتخب المصري أمام مضيفه توجو، طاقم تحكيم سنغالي بقيادة عيسى سي، في المباراة المقررة بينهما السادسة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة.
ويحل الفراعنة ضيوفا على توجو ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الكاميرون يناير 2022.
وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن طاقم التحكيم السنغالي المكون من: عيسى سي حكم ساحة، وأمادو نجوم حكم مساعد، ونوحا بانجورا حكم مساعد، وأدلبرت ضيوف حكم رابع.
ويراقب المباراة الإيفواري رينيه ويليامز سيريه.
ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني بالمجموعة برصيد 5 نقاط، فيما يحل توجو في ذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
وانتهت مباراة الجولة الثالثة بين الفريقين والتي أقيمت على استاد القاهرة بفوز مصر بهدف سجله محمود حمدي الونش.
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