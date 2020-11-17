والده: النني قد يعود لإنجلترا يوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال ناصر النني والد محمد النني لاعب المنتخب الوطني، إن نجم وسط أرسنال لا يعاني من أية أعراض خاصة بفيروس كورونا، مضيفًا أنه قد يعود إلى إنجلترا يوم الخميس المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساء أمس الاثنين، إصابة النني بفيروس كورونا، بعدما خضع لاعبو المنتخب الوطني لمسحة طبية قبل مباراة توجو.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو أون سبورت، قال ناصر النني: "محمد حالته جيدة، ولا يعاني من أية أعراض مطلقا".

وأضاف: "النني يقيم بمفرده وقد يسافر إلى لندن يوم الخميس القادم".

المنتخب الوطني سيواجه توجو في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني بجدول المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بينما تتصدر جزر القمر جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، وتحتل كينيا المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وفي المركز الأخير منتخب توجو بنقطة واحدة.