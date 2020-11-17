ثاني إصابة بالزمالك.. إيجابية عينة محمد حسن بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن محمد حسن لاعب وسط الزمالك، إصابته بفيروس كورونا. وكتب حسن عبر حسابه الرسمي على انستجرام، اليوم الثلاثاء: "نتيجة التحليل إيجابية، الحمد لله، أرجو الدعاء بالشفاء". وتعد تلك الحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا، في صفوف الزمالك، بعد إصابة حازم إمام ظهير أيمن الفريق. ويستعد الزمالك لخوض مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري.

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