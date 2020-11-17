حالات كورونا اليوم | إصابة مساعد مدرب ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الثلاثا، عن إصابة جياكومو موريلي مساعد المدرب ستيفانو بيولي، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد.19–

وذكر ميلان في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: “ميلان يمكنه التأكيد على أن جياكومو موريلي الذي يخضع للعزل منذ يوم السبت بعد إصابة بيولي بكورونا، لديه حالة خفيفة أيضًا”.

وأضاف: “النتيجة الإيجابية تأكدت بعد الفحوص التي جرت أمس، موريلي بخير وسوف يواصل العزل الذاتي في منزله”.

وكان ميلان قد أعلن في وقت سابق عن إصابة مدربه ستيفان بيولي بكورونا، حيث كان من المفترض أن يقود موريلي الفريق خلال المباريات القادمة، قبل أن يتم إعلان إصابته بكورونا.

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن ساسولو صاحب المركز الثاني.