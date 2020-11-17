حالات كورونا اليوم | إصابة لاعب النصر ومنتخب السعودية ‘أيمن يحيى’

تعرض أيمن يحيى لاعب المنتخب السعودي وفريق النصر للإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد.19–

وأعلن المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، إصابة أيمن يحي، وبالتالي غيابه عن ودية جاماياكا والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان: “أثبتت الفحوص الطبية، اليوم الثلاثاء، إصابة أيمن يحيى لاعب المنتخب السعودي الأول ونادي النصر، بفيروس كورونا المستجد، وسيخضع اللاعب للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة”.

ومن المقرر أن يخضع لاعب النصر لإجراءات العزل الطبي وفقًا لبروتوكول الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان يحي قد شارك أساسيًا في مباراة المنتخب السعودي الودية يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز فريقه 3 / صفر، ضمن استعداداته لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.