تصاعد الأصوات المطالبة بتعطيل نشاط كرة القدم الدولية بسبب كورونا

قال بيورن جولدفوج رئيس مديرية الصحة النرويجية، إن المباريات الدولية في كرة القدم يجب أن تتوقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد.19–

وأضاف جولدفوج أنه من الصعب معرفة إذا ما كان البروتوكول الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) كاف لحماية اللاعبين والأطقم، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى العديد من حالات الإصابة بين الفرق.

وتابع في مداخلة عبر الإذاعة النرويجية”إن أر كي”، مساء أمس الإثنين، أنه تواصل مع يويفا والاتحاد النرويجي للعبة بشأن تلك المخاوف.

وكان المنتخب النرويجي قد ألغى مباراته أمام رومانيا يوم الأحد الماضي في دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعدما رفضت الهيئات الصحية السماح للفريق بالسفر عقب إصابة اللاعب عمر العبدولاي بكورونا.

وذكر المنتخب النرويجي أمس الإثنين، أنه سيخوض مباراة الأربعاء أمام النمسا في دوري الأمم الأوروبية بتشكيلة إحتياطية.

ووسط لوائح فيروس كورونا وقيود السفر، كان من المقرر أن يتجمع لاعبو المنتخب قبل مباراة النمسا في فندق بمطار أوسلو، قبل أن يخضعوا لفحوص الفيروس قبل السفر إلى النمسا اليوم الثلاثاء في رحلة طيران عارض.

ولفت جولدفوج النظر إلى وجود معدلات عالية من الإصابات بكورونا في النمسا.

وقال نيلز أويفيند فيسكيتجون عضو الاتحاد النرويجي للعبة: “من المفهوم أن يثير مسؤول صحي التساؤلات حول المنتخب الوطني حيث ينضم اللاعبون من أندية وبلاد مختلفة حول العالم”.

وأضاف أن النرويج ممتثلة لقواعد (يويفا) وأن نتيجة الفحص السلبية ضرورية لأي لاعب للسفر إلى النمسا.