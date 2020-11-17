بث مباشر | شاهد السودان وغانا في تصفيات أمم أفريقيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة “السودان وغانا” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 17-11-2020 ضمن الجولة الرابعة من تصفيات امم افريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع عام 2022.

تنقل مباراة “السودان وغانا” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق “سوار الذهب”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر والسودان، 16:00 بتوقيت السعودية.

يلعب منتخب السودان وغانا لحساب المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من جنوب أفريقيا وساتومي.

يحتل منتخب غانا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتي منتخب جنوب أفريقيا في المركز بنفس الرصيد بعد فوزه على متذيل المجموعة ساوتومي أمس، بينما يتواجد منتخب السودان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

يدخل منتخب السودان المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ آماله في خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون 2022.

بينما سيسعى منتخب غانا إلى مواصلة نتائجه الرائعة للوصول إلى العلامة الكاملة 12 نقطة من 4 مباريات.

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