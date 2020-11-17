بث مباشر | مشاهدة مباراة السودان وغانا في تصفيات أمم أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “السودان وغانا” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 17-11-2020 ضمن الجولة الرابعة من تصفيات امم افريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع عام 2022.

تنقل مباراة “السودان وغانا” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق “سوار الذهب”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر والسودان، 16:00 بتوقيت السعودية.

يلعب منتخب السودان وغانا لحساب المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من جنوب أفريقيا وساتومي.

يحتل منتخب غانا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتي منتخب جنوب أفريقيا في المركز بنفس الرصيد بعد فوزه على متذيل المجموعة ساوتومي أمس، بينما يتواجد منتخب السودان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

يدخل منتخب السودان المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ آماله في خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون 2022.

بينما سيسعى منتخب غانا إلى مواصلة نتائجه الرائعة للوصول إلى العلامة الكاملة 12 نقطة من 4 مباريات.

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السودان 0-0 غانا

ملعب الجوهرة الزرقاء (أم درمان – السودان)

تصفيات امم افريقيا (الجولة الرابعة – المجموعة الثالثة)

جارية الآن – الشوط الثاني

بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “السودان وغانا” ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

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تشكيلة منتخب السودان | علي أبو عشرين – السمؤال المرغني – محمد وضاح – أمير كمال – فارس عبد الله – محمد مختار – نصر الدين الشغيل – عبد الله بوعاقلة – رمضان عجب – أحمد التش – محمد عبد الرحمن.

تشكيلة منتخب غانا | فاتو داوودا – جون بوي – ألكسندر دجيكو – نيكولاس أوبوكو – عبد الرحمن بابا – طارق فوسو – أفريفي أكواه – مبارك واكاسو – جيفيري شلوب – جوردان آيو – كليب إيكوبان.

“0 بداية المباراة

“3???? بطاقة صفراء على لاعب منتخب السودان نصر الدين الشغيل.

“5 مرت اول خمس دقائق وما زال التعادل السلبي قائم بين المنتخبين.

“11 جوردان آيو يرسل عرضية خطيرة جدًا من الجهة اليسرى مرت بسلام على دفاع السودان.

“13 ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب غانا من مكان جيد.

“14 آيو يتولى تنفيذها ويسددها قوية ولكن ترتد من حائط الصد.

“19????بطاقة صفراء على مدافع منتخب السودان أمير كمال.

“22????بطاقة صفراء على جوردان آيو بعد اعاقة لمدافع السودان محمد وضاح.

“24 ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب السودان من على حدود منطقة الجزاء بعد اعاقة من مدافع غانا على محمد عبد الرحمن.

“25 رمضان عجب تولى تنفيذ الضربة الحرة وسددها لتمر من حائط الصد وتلامس الشباك الخارجية.

“27 اووووووووه محمد عبد الرحمن أضاع فرصة هدف محقق بعد مجهود فردي ممتاز من التش.

“28 الحكم يعطي دقيقة راحة لالتقاط الأنفاس.

“29 استئناف اللعب الآن.

“30 اللعب يتوقف بسبب إصابة أفريفي أكواه.

“35 لا وجود لهجمات خطيرة خلال اللحظات الماضية.

“38 ضربة حرة مباشرة لمنتخب السودان من مكان جيد، ترسل عالية داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يبعدها.

“38???? بطاقة صفراء على لاعب غانا مبارك واكاسو.

“39 اللعب يتوقف بسبب إصابة لاعبا منتخب السودان وغانا بعد ارتطام على مستوى الرأس.

“41 الحكم يستأنف اللعب الآن بعد تلقيهم للاسعافات اللازمة.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+2???? تبديل اضطراري اول لمنتخب السودان بخروج المصاب أحمد وضاح ودخول أطهر الطاهر.

“45+2 صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

“45 بداية الشوط الثاني

“46 لا وجود لتغييرات في تشكيلة المنتخبين.

“51 أبو عشرين يتألق ويتصدى لتسديدة جوردان آيو القوية من خارج منطقة الجزاء لتخرج إلى ضربة ركنية.

“58 ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب غانا على مسافة 23 ياردة تقريبًا من المرمى.

“59 أبو عشرين يواصل تألقه ويتصدى لتسديدة مبارك واكاسو من الضربة الثابتة.

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