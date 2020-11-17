الامارات | مدرب الجزائر: لسنا راضين رغم التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزائر: لسنا راضين رغم التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 نوفمبر 2020

قال جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم إن فريقه يسير على الطريق الصحيح وإنه يريد الفوز وتقديم الأفضل دائما، مؤكدا أن مباريات التصفيات الأفريقة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ستكون صعبة. وقال: لسنا راضين عن المستوى رغم التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا".

وحسمت الجزائر تأهلها إلى النهائيات في الكاميرون، والتي تأجلت إلى مطلع 2022 بسبب أزمة جائحة كورونا، إثر تعادلها مع زيمبابوي 2 / 2 في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة بالتصفيات.

وقال بلماضي في تصريحات للصحافيين لدى عودة بعثة المنتخب إلى الجزائر اليوم:"لسنا راضين تماما بنتيجة التعادل أمام زيمبابوي، نريد الفوز وتقديم الأفضل دائما. مباراة زيمبابوي درس مفيد لنا قبل انطلاق تصفيات المونديال". وأضاف "كنا متأكدين أننا سنتأهل إلى نهائيات الكان (كأس أمم أفريقيا) وهذا لا يعني أننا لم نحترم منافسينا، ونحن فخورون بهذا الإنجاز. المباريات خارج الجزائر في تصفيات المونديال ستكون صعبة بسبب رحلات السفر الطويلة والحرارة المرتفعة، لكننا سنعمل على الفوز بها".

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