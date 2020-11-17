شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية للاعبي منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عاما، بقيادة ربيع ياسين، مجموعة من القياسات، اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.
وحرص رييع ياسين على إجراء اللاعبين لقياسات الوزن ومستوى الدهون، للوقوف على مدى جاهزيتهم، استعدادا لخوض البطولة.
ويستعد شباب الفزاعنة، لمواجهة فريق منتخب السويس، وديا يوم، الجمعة المقبل، على استاد السويس.
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