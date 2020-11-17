شكرا لقرائتكم خبر عن «الفراعنة» يفوز على «العمرانية» استعدادًا لدوري منطقة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الفراعنة لكرة القدم فوزا كبيرا على فريق العمرانية بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين استعدادا لدوري منطقة الجيزة مواليد 99، تحت إشراف الكابتن وليد سماكة.

وشهدت المباراة تألق اللاعب سامح كامل من فريق الفراعنة الذي أفسد العديد من هجمات فريق العمرانية، بالإضافة إلى صناعته الهدف الأول.