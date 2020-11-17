شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إنطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية بمشاركة 607 لاعبة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق، مساء الثلاثاء، دوري كرة القدم النسائي في المملكة العربية السعودية بمشاركة 24 فريقاً يمثل كل فريق 16 لاعبة يتواجد منهم 8 لاعبات بالملعب.، ليكون بذلك، أول دوري نسائي لكرة القدم في المملكة.

الدوري ينظمه اتحاد الرياضة للجميع، بالتعاون مع الإدارة النسائية في اتحاد الكرة، وذلك في ثلاث مدن هي الرياض، جدة، والدمام.

وستقام منافسات الدوري بمشاركة 607 لاعبات من 24 فريقًا؛ حيث تم تقسيم الفرق في جدة والرياض إلى مجموعتين في كل مدينة، فيما تقام منافسات الدمام بنظام الدوري من مجموعة واحدة.

وستخوض الفرق مرحلة التصفيات الأولية قبل تحديد المرحلة النهائية والتي سيتم من خلالها تسليم كأس وجوائز البطولة التي خُصّص لها مبلغ 500 ألف ريال.

وأنهت اللجنة المنظمة كافة الاستعدادات كافة للالتزام بالبروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات الاحترازية للمسابقات الرياضية والصادرة من وزارة الرياضة.

من خلال دوري كرة القدم للسيدات، يهدف اتحاد للرياضة للجميع إلى تشجيع وتمكين المرأة من مزاولة الرياضة على المستوى المجتمعي ولتحقيق مكاسب صحية وفنية وإدارية.