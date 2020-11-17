أبرزها إسبانيا وألمانيا.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم فى دوري الأمم الاوروبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم عدة مباريات فى دوري الامم الاوروبية ابرزها مباراة نارية بين اسبانيا والمانيا وايضا الى مباراة كرواتيا والبرتغال بالاضافة الى مباراة فرنسا والسويد وفيما يلى جميع المباريات التى ستقام اليوم فى دوري الامم الاوروبية بالاضافة الى المواعيد الخاصة بها المباراة الساعة (توقيت القاهرة) اسبانا ضد المانيا 9:45 مساءا كرواتيا ضد البرتغال 9:45 مساءا فرنسا ضد السويد 9:45 مساءا اندورا ضد لاتفيا 9:45 مساءا سويسرا ضد اوكرانيا 9:45 مساءا الجبل الاسود ضد قبرص 9:45 مساءا مالطا ضد جزر فارو 9:45 مساءا جبل طارق ضد ليختنشتاين 9:45 مساءا لوكسمبرج ضد اذربيجان 9:45 مساءا الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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