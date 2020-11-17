شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تخوض تحديًا جديدًا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد نجمة التنس المصرية، ميار شريف، لخوض تحد جديد في منافسات الدور الأول لبطولة جران كناريا التي تستضيفها إسبانيا.

وتخوض بطلة التنس المصرية مواجهة أمام الإسبانية مارينا باسولس، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة جران كناريا الدولية للتنس.

وقد توجت النجمة المصرية بالبطولة، العام الماضي، وكانت تحتل في هذا الوقت التصنيف الـ313 عالميًا.

وتسعى ميار لتحسين تصنيفها العالمي بعد أن قفزت إلى الترتيب الـ132 بعد حصولها على 136 نقطة، ويعد هذا المركز هو الأعلى في تاريخ لاعبات مصر للتنس ولم تصل إليه أي لاعبة من قبل.