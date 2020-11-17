شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا لجمهور الأهلي: وحشتوني وهكون موجود في نهائي أفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نجم النادي الأهلي مؤمن زكريا في تصريحات صحفية لقناة النادي «الأهلي»، على هامش مهرجان الفضائيات العربية، مساء الثلاثاء، إنه سيكون متواجد في نهائي أفريقيا بين النادي الأهلي والزمالك في الاستاد.
وأضاف مؤمن: «أنا الحمد لله تمام ماشي على العلاج وأن شاء الله خير».
وعن المكان الذي سيشاهد به نهائي أفريقيا، قال مؤمن إنه سيحضر المباراة في الاستاد، وعن توقعاته قال اتمني فوز الأهلي.
ووجه مؤمن رسالة إلى جمهور النادي الأهلي، قائلًا: «وحشتوني وأن شاء الله في أقرب فرصة أكون وسطكم».
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