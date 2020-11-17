«سيدات يد الأهلي» يواجه المعادي في منطقة القاهرة اليوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادي الاهلى ، المعادي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة في المباراة التي تقام على صالة نادي الجزيرة في تمام الخامسة والنصف مساءً.

ويسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية وتحقيق انتصار جديد، تحت قيادة المدير الفني يحيى يوسف.

وكان فريق سيدات كرة اليد بالنادي قد فاز في المباراة الماضية على سبورتنج بنتيجة 27- 24 في بطولة الدوري. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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